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Открывал фейковые производства против военнообязанных: ГБР разоблачило полицейского

Анастасия ПроцСреда, 15 мая 2024, 12:41
Открывал фейковые производства против военнообязанных: ГБР разоблачило полицейского
ФОТО: ГБР

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении правоохранителю из Дубенского района Ровенской области, который за 100 тысяч гривен открывал против военнообязанных мужчин фальшивые уголовные производства.

Источник: ГБР

Детали: По данным источников УП, злоумышленником является полицейский.

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Дословно ГБР: "Правоохранитель искусственно открывал против уклониста уголовное производство, в котором тот полностью раскаивался и признавал вину. Преступление выбирали не слишком тяжкое и, учитывая чистосердечное раскаяние, псевдопреступники получали по 1-2 года условного срока. Таким образом, на время следствия, а также отбывания наказания, призыв на военную службу не происходил".

 
ФОТО: ГБР

Детали: Сообщается, что такая "услуга" стоила 100 тысяч гривен, впрочем, если "клиент" уже находился в розыске призывников, то должен был доплатить дополнительно еще 6,5 тысяч гривен за исключение из системы.

 
ФОТО: ГБР

Полицейский сотрудничал со старостой одного из сельсоветов, в полномочия которого входит выдача повесток мужчинам призывного возраста. За определенную долю, он знакомил "желающих" с правоохранителем. Схема работала с марта 2024 года. Правоохранители уже установили по меньшей мере 5 таких случаев.

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ФОТО: ГБР

10 мая полицейского задержали "на горячем" после получения части взятки. Ему сообщили о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, действуя по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Также его отстранили от службы на время проведения служебного расследования.

 
ФОТО: ГБР

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении старосте и устанавливается полный круг лиц, которые могли быть причастны к схеме.

Темы: ГБРуклонисты
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