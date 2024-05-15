Росіяни на Харківщині з початку доби активних дій не вели, перегруповуються − Генштаб

На Харківському напрямку росіяни з початку доби активних дій не проводили, намагаються закріпитися на досягнутому рубежі і перегруповуються, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Джерело: зведення Генштабу станом на 11:30 15 травня у Facebook

Деталі: Повідомляється, що українські підрозділи за допомогою засобів розвідки виявляють окремі групи окупантів, місця розгортання російської артилерії та завдають вогневого ураження, щоб не допустити накопичення ворожих сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ.

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Також українські підрозділи продовжують прочісувати міську забудову, місця зосередження живої сили і техніки російських окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій.

Дослівно Генштаб: "Загалом з початку наступальних дій ворога на Харківському напрямку 10.05.2024 втрати у живій силі російських окупантів становлять 615 вбитими та пораненими, знищено або пошкоджено 98 одиниць озброєння та військової техніки".

Деталі: На Куп’янському напрямку підрозділи українських військ відбили одну атаку росіян і продовжують вести 8 бойових зіткнень на напрямках Лиман Перший − Синьківка, Куземівка − Стельмахівка, Крохмальне − Берестове, Котлярівка − Піщане, Кармазинівка − Новоєгорівка. Втрат українських позицій не допущено, підкреслює Генштаб.

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На Лиманському напрямку українські захисники відбили одну атаку окупантів на напрямку Червонопопівка − Новосадове, противник успіху не мав.

На Сіверському напрямку ЗСУ стримують 5 атак російських окупантів на напрямках Веселе − Роздолівка, Берестове − Спірне, Миколаївка − Спірне, Яковлівка − Роздолівка, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони здійснюють заходи з покращення тактичного положення на окремих ділянках. Бойові дії тривають, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку підрозділи українських військ відбивають одну атаку противника на напрямку Зайцеве − Курдюмівка, втрат позицій не допущено.

На Покровському напрямку українські оборонці відбили дві атаки противника на напрямку Очеретине − Новоолександрівка, одне бойове зіткнення триває на напрямку Соловйове − Сокіл , ще одну атаку окупантів ЗСУ відбивають на напрямку Семенівка − Новоселівка Перша. На одній з ділянок під час атаки росіян Сили оборони знищили ворожий танк та дві БМП та покращили тактичне положення. На іншій ділянці внаслідок інтенсивного вогневого впливу росіян українські воїни проводять перегрупування.

На Курахівському напрямку українські війська відбивають одну атаку росіян в напрямку Славне − Новомихайлівка. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована, бої тривають. Повідомляється, що окремі підрозділи ЗСУ здійснювали заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.

За даними Генштабу, від початку поточної доби росіяни найактивніші на Времівському напрямку. Тут підрозділи Сил оборони відбили 8 та продовжують стримувати ще дві атаки окупантів на напрямках Микільське − Костянтинівка, Солодке − Костянтинівка, Завітне Бажання − Старомайорське, Володине − Старомайорське. Втрат українських позицій не допустили, бої тривають.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки росіян на напрямку Новопрокопівка − Роботине, окупанти успіху не мали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. Зокрема і в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

"Загалом з початку доби відбулося 41 бойове зіткнення. Противник завдав один авіаційний удар з використанням КАБів та 17 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 470 обстрілів позицій наших військ.

З початку доби знищено майже 260 окупантів, 76 одиниць озброєння і військової техніки, нашими підрозділами уражено два ворожих пункти зберігання боєприпасів", − підсумували у Генштабі.