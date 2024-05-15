Россияне на Харьковщине с начала суток активных действий не вели, перегруппировываются − Генштаб

На Харьковском направлении россияне с начала суток активных действий не проводили, пытаются закрепиться на достигнутом рубеже и перегруппировываются, сообщает Генштаб ВСУ.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 11:30 15 мая в Facebook

Детали: Сообщается, что украинские подразделения с помощью средств разведки выявляют отдельные группы оккупантов, места развертывания российской артиллерии и наносят огневое поражение, чтобы не допустить накопления вражеских сил и средств в северной части города Волчанск.

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Также украинские подразделения продолжают прочесывать городскую застройку, места сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов и возможные места оборудования вражеских позиций.

Дословно Генштаб: "Всего с начала наступательных действий врага на Харьковском направлении 10.05.2024 потери в живой силе российских оккупантов составляют 615 убитыми и ранеными, уничтожено или повреждено 98 единиц вооружения и военной техники".

Детали: На Купянском направлении подразделения украинских войск отбили одну атаку россиян и продолжают вести 8 боевых столкновений на направлениях Лиман Первый − Синьковка, Куземовка − Стельмаховка, Крохмальное − Берестовое, Котляровка − Песчаное, Кармазиновка − Новоегоровка. Потерь украинских позиций не допущено, подчеркивает Генштаб.

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На Лиманском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов на направлении Червонопоповка − Новосадово, противник успеха не имел.

На Северском направлении ВСУ сдерживают 5 атак российских оккупантов на направлениях Веселое − Раздоловка, Берестовое − Спирное, Николаевка − Спирное, Яковлевка − Раздоловка, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения на отдельных участках. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.

На Торецком направлении подразделения украинских войск отражают одну атаку противника на направлении Зайцево − Курдюмовка, потерь позиций не допущено.

На Покровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника на направлении Очеретино − Новоалександровка, одно боевое столкновение продолжается на направлении Соловьево − Сокол, еще одну атаку оккупантов ВСУ отбивают на направлении Семеновка − Новоселовка Первая. На одном из участков во время атаки россиян Силы обороны уничтожили вражеский танк и две БМП и улучшили тактическое положение. На другом участке в результате интенсивного огневого воздействия россиян украинские воины проводят перегруппировку.

На Кураховском направлении украинские войска отбивают одну атаку россиян в направлении Славное − Новомихайловка. В настоящее время потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая, бои продолжаются. Сообщается, что отдельные подразделения ВСУ осуществляли мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.

По данным Генштаба, с начала текущих суток россияне активны на Времовском направлении. Здесь подразделения Сил обороны отбили 8 и продолжают сдерживать еще две атаки оккупантов на направлениях Никольское − Константиновка, Сладкое − Константиновка, Заветное Желание − Старомайорское, Володино − Старомайорское. Потерь украинских позиций не допустили, бои продолжаются.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки россиян на направлении Новопрокоповка − Роботино, оккупанты успеха не имели.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. В частности, и в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

"В общем с начала суток произошло 41 боевое столкновение. Противник нанес один авиационный удар с использованием КАБов и 17 ударов дронами-камикадзе, осуществил более 470 обстрелов позиций наших войск.

С начала суток уничтожено почти 260 оккупантов, 76 единиц вооружения и военной техники, нашими подразделениями поражено два вражеских пункта хранения боеприпасов", − подытожили в Генштабе.