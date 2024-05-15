Під час стрибків із парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі курсанта Одеської військової академії під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: Трагедія сталася 14 травня 2024 року на базі одного з українських аеродромів. Тренувальний стрибок курсант 2 курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів.

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За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також завадив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися.

19-річний хлопець загинув одразу на місці події.

Дослівно: "Висловлюємо щирі співчуття родині та однокурсникам загиблого.

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Слідство перевірятиме, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків, експертиза встановить чи був правильно укладений парашут. Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання.

Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану".