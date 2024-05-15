Во время прыжков с парашютом в Одесской области погиб 19-летний курсант

Работники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели курсанта Одесской военной академии во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Детали: Трагедия произошла 14 мая 2024 года на базе одного из украинских аэродромов. Тренировочный прыжок курсант 2 курса факультета подготовки специалистов Военной разведки и Сил специальных операций совершил на высоте 600 метров.

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По предварительной информации, стабилизационный парашют зацепился за вертолет, повредился и обмотался вокруг ноги курсанта, а также помешал открытию основного парашюта. Юношу начало вращать в воздухе, а запасной парашют не успел полностью раскрыться.

19-летний парень погиб сразу на месте происшествия.

Дословно: "Выражаем искренние соболезнования семье и однокурсникам погибшего.

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Следствие будет проверять, происходила ли надлежащая подготовка и инструктаж курсантов во время полетов, соблюдение правил при проведении учебно-тренировочных прыжков, экспертиза установит был ли правильно уложен парашют. Это уже был 12-й прыжок юноши за период обучения.

Предварительная квалификация правонарушения: халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения".