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Нідерланди і Франція просувають в ЄС санкції проти банків, які допомагають РФ постачати ВПК – ЗМІ

Марія Ємець, Альона Мазуренко Середа, 15 травня 2024, 14:42

Франція і Нідерланди нібито просувають у ЄС ідею про застосування санкцій до усіх фінансових установ, які допомагають Росії здійснювати фінансові операції для оплати за товари, компоненти чи технології, що використовуються в військово-промисловому комплексі. 

Джерело: "Європейська правда", Reuters з посиланням на документ, що є у розпорядженні агентства

Деталі: Франція та Нідерланди пропонують на рівні ЄС заборонити співпрацю осіб і компаній з фінансовими установами, щодо яких органами ЄС встановлено, що вони причетні  до транзакцій, які "суттєво підтримують російську військову сферу, сприяючи експорту до Росії товарів, які є значущими для її воєнних зусиль, як товари подвійного призначення та технології й товари з визначеного переліку".

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Пропозицію мають обговорити на зустрічі послів ЄС у середу, на якій говоритимуть про зміст 14-го пакета санкцій проти Росії.

Такі обмеження могли би стати переконливим аргументом для банків у країнах Близького Сходу, Туреччині та Китаї.

Проти ідеї може виступити Угорщина та, не виключено, Німеччина, оскільки нововведення можуть вдарити по її бізнес-зв’язках з Китаєм. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Робота над 14-м пакетом санкцій Євросоюзу проти Росії триває з квітня 2024 року. 
  • 13-й пакет санкцій ЄС затвердив до другої річниці повномасштабної війни, він був націлений у тому числі на протидію обходу накладених раніше санкцій. 

Теми: санкціїЄСРосіябанки
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