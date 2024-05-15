Нідерланди і Франція просувають в ЄС санкції проти банків, які допомагають РФ постачати ВПК – ЗМІ

Франція і Нідерланди нібито просувають у ЄС ідею про застосування санкцій до усіх фінансових установ, які допомагають Росії здійснювати фінансові операції для оплати за товари, компоненти чи технології, що використовуються в військово-промисловому комплексі.

Джерело: "Європейська правда", Reuters з посиланням на документ, що є у розпорядженні агентства

Деталі: Франція та Нідерланди пропонують на рівні ЄС заборонити співпрацю осіб і компаній з фінансовими установами, щодо яких органами ЄС встановлено, що вони причетні до транзакцій, які "суттєво підтримують російську військову сферу, сприяючи експорту до Росії товарів, які є значущими для її воєнних зусиль, як товари подвійного призначення та технології й товари з визначеного переліку".

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Пропозицію мають обговорити на зустрічі послів ЄС у середу, на якій говоритимуть про зміст 14-го пакета санкцій проти Росії.

Такі обмеження могли би стати переконливим аргументом для банків у країнах Близького Сходу, Туреччині та Китаї.

Проти ідеї може виступити Угорщина та, не виключено, Німеччина, оскільки нововведення можуть вдарити по її бізнес-зв’язках з Китаєм.

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