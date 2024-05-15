Нидерланды и Франция продвигают в ЕС санкции против банков, которые помогают РФ – СМИ

Франция и Нидерланды якобы продвигают в ЕС идею о применении санкций ко всем финансовым учреждениям, которые помогают России осуществлять финансовые операции для оплаты за товары, компоненты или технологии, используемые в военно-промышленном комплексе.

Источник: "Европейская правда", Reuters со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства

Детали: Франция и Нидерланды предлагают на уровне ЕС запретить сотрудничество лиц и компаний с финансовыми учреждениями, в отношении которых органами ЕС установлено, что они причастны к транзакциям, которые "существенно поддерживают российскую военную сферу, способствуя экспорту в Россию товаров, которые являются значимыми для ее военных усилий, как товары двойного назначения и технологии и товары из определенного перечня".

Реклама:

Предложение должны обсудить на встрече послов ЕС в среду, на которой будут говорить о содержании 14-го пакета санкций против России.

Такие ограничения могли бы стать убедительным аргументом для банков в странах Ближнего Востока, Турции и Китае.

Против идеи может выступить Венгрия и, не исключено, Германия, поскольку нововведения могут ударить по ее бизнес-связям с Китаем.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: