Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Нидерланды и Франция продвигают в ЕС санкции против банков, которые помогают РФ – СМИ

Мария Емец, Алена МазуренкоСреда, 15 мая 2024, 14:42

Франция и Нидерланды якобы продвигают в ЕС идею о применении санкций ко всем финансовым учреждениям, которые помогают России осуществлять финансовые операции для оплаты за товары, компоненты или технологии, используемые в военно-промышленном комплексе.

Источник: "Европейская правда", Reuters со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства

Детали: Франция и Нидерланды предлагают на уровне ЕС запретить сотрудничество лиц и компаний с финансовыми учреждениями, в отношении которых органами ЕС установлено, что они причастны к транзакциям, которые "существенно поддерживают российскую военную сферу, способствуя экспорту в Россию товаров, которые являются значимыми для ее военных усилий, как товары двойного назначения и технологии и товары из определенного перечня".

Реклама:

Предложение должны обсудить на встрече послов ЕС в среду, на которой будут говорить о содержании 14-го пакета санкций против России.

Такие ограничения могли бы стать убедительным аргументом для банков в странах Ближнего Востока, Турции и Китае.

Против идеи может выступить Венгрия и, не исключено, Германия, поскольку нововведения могут ударить по ее бизнес-связям с Китаем.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • Работа над 14-м пакетом санкций Евросоюза против России продолжается с апреля 2024 года.
  • 13-й пакет санкций ЕС утвердил ко второй годовщине полномасштабной войны, он был нацелен в том числе на противодействие обходу наложенных ранее санкций.

Темы: санкцииЕСРосcиябанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского

Дуда сравнил смерть президента Ирана с гибелью Качиньского под Смоленском

Вечером будут выключать свет, несмотря на уменьшение дефицита в энергосистеме: когда начнут

дополнено Президент Ирана Раиси погиб в результате катастрофы вертолета

Воздушные силы уничтожили все 29 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще будут отключать свет и повлияет ли на это потепление

Все новости...
санкции
Премьер Грузии считает, что США "навредят себе" санкциями против грузинских чиновников
Путин снова заявил, что готов к переговорам, и пожаловался на санкции против России
Закон об "иноагентах": США сделали Грузии предупреждение
Последние новости
15:22
Харьков нуждается в донорской крови: как помочь
15:21
В Международном уголовном суде просят выдать ордер на арест лидеров Израиля и ХАМАС за военные преступления
14:58
5 лет президентства: достижения Владимира Зеленского в цифрах
14:52
Россияне обстреляли Степногорск, один погибший - Запорожская ОВА
14:48
Неделя в Украине будет теплой и придет первая жара – синоптик
14:45
Когда и за какой срок военнообязанные должны пройти ВЛК? Объяснение
14:37
Премьер Грузии попытался напугать протестующих проблемами в Украине
14:36
Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского
14:32
Завершено расследование по Гринкевичу-старшему в деле о подкупе руководства ГБР
14:29
Британская разведка: В России проблемы из-за дефицита рабочей силы
Все новости...
Реклама:
Реклама: