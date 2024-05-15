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Президент Чехії назвав наївними сподівання України відвоювати захоплені території

Іванна Костіна, Євген КізіловСереда, 15 травня 2024, 16:50
Президент Чехії назвав наївними сподівання України відвоювати захоплені території
Петр Павел. фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел вважає наївними думки, що Україна зможе відвоювати в Росії окуповані території "в осяжному майбутньому". Адже Росія просто так їх не віддасть.

Джерело: Павел в інтерв’ю SkyNews, пише "Європейська правда" з посиланням на Ceske noviny

Деталі: Президент Чехії закликав до реалістичного погляду на ситуацію.

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"Я думаю, було б наївно говорити, що Україна може повернути окуповані території в осяжному майбутньому. Росія просто так не віддасть окуповані території. Нам потрібно зупинити війну, а потім почати обговорювати майбутні домовленості. Це може бути якийсь компроміс, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантом цієї угоди", – сказав він.

Пізніше в мережі  Twitter (Х) він додав, що вже давно наголошує на необхідності підтримувати Україну всіма засобами відповідно до міжнародного права. "Частиною цієї законної підтримки є також збільшення поставок боєприпасів і військової техніки в Україну – серед іншого через чеську ініціативу з боєприпасів", – написав він.

Росія могла б негайно припинити конфлікт, але вона не зацікавлена в цьому, доки сподівається досягти своїх цілей – захопити Україну, усунути її демократично обраний уряд і демілітаризувати суверенну країну, додав він.

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Однак, військова підтримка України не виключає пошуку рішення для припинення конфлікту, сказав Павел.

"Навпаки, це має відбуватися одночасно. У той же час має бути правдою те, що будь-яка майбутня мирна домовленість обов'язково передбачає згоду України, враховуючи її базові інтереси", – написав він. Саме тому він прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського на червневу конференцію у Швейцарії про мир в Україні.

Слова Павела були інтерпретовані головою комітету парламенту з питань оборони Любомиром Метнаром як заклик до припинення війни і водночас визнання того, що Україні, можливо, доведеться піти на територіальні компроміси.

Голова опозиційного руху ANO Андрей Бабіш заявив, що вже півтора року стверджує, що потрібно намагатися зупинити бойові дії і діяти.

Віцепрем'єр Віт Ракушан заявив, що Павел послідовний у своїй позиції, що необхідно припинити бойові дії і вести переговори про мир в Україні. "Не треба штучно ділити світ на тих, хто хоче миру, і тих, хто хоче війни, тому що ми всі хочемо миру. Але не миру на умовах Москви", – сказав він. Він додав, що непорушність територіальної цілісності України і рішучість Чехії допомагати Україні дипломатично і військово залишаються незмінними.

Нагадаємо: Чеський президент Петр Павел не вважає, що держави Заходу втратили надію на перемогу України у війні.

Він також заявив, що Європа знаходиться на початку тривалої конфронтації з Росією, але вона не обов'язково буде військовою.

Теми: ЧехіяУкраїнаРосіявійна
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