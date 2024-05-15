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Президент Чехии назвал наивными надежды Украины отвоевать захваченные территории

Иванна Костина, Евгений КизиловСреда, 15 мая 2024, 16:50
Президент Чехии назвал наивными надежды Украины отвоевать захваченные территории
Петр Павел. фото: Getty Images

Президент Чехии Петр Павел считает наивными мысли, что Украина сможет отвоевать у России оккупированные территории "в обозримом будущем". Ведь Россия просто так их не отдаст.

Источник: Павел в интервью SkyNews, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ceske noviny

Детали: Президент Чехии призвал реалистично смотреть на ситуацию.

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"Я думаю, было бы наивно говорить, что Украина может вернуть оккупированные территории в обозримом будущем. Россия просто так не отдаст оккупированные территории. Нам нужно остановить войну, а потом начать обсуждать будущие договоренности. Это может быть какой-то компромисс, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения", – сказал он.

Позже в Twitter (Х) он добавил, что уже давно подчеркивает необходимость поддерживать Украину всеми средствами в соответствии с международным правом. "Частью этой законной поддержки является также увеличение поставок боеприпасов и военной техники в Украину – среди прочего через чешскую инициативу по боеприпасам", – написал он.

Россия могла бы немедленно прекратить конфликт, но она не заинтересована в этом, пока надеется достичь своих целей – захватить Украину, устранить ее демократически избранное правительство и демилитаризовать суверенную страну, добавил он.

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Однако военная поддержка Украины не исключает поиска решения для прекращения конфликта, сказал Павел.

"Наоборот, это должно происходить одновременно. В то же время должно быть правдой то, что любая будущая мирная договоренность обязательно предусматривает согласие Украины, учитывая ее базовые интересы", – написал он. Именно поэтому он принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского на июньскую конференцию о мире в Украине.

Слова Павела были интерпретированы председателем комитета парламента по вопросам обороны Любомиром Метнаром как призыв к прекращению войны и одновременно признание того, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные компромиссы.

Председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил, что уже полтора года утверждает, что нужно пытаться остановить боевые действия и действовать.

Вице-премьер Вит Ракушан заявил, что Павел последователен в своей позиции, что необходимо прекратить боевые действия и вести переговоры о мире в Украине. "Не надо искусственно делить на тех, кто хочет мира, и тех, кто хочет войны, потому что мы все хотим мира. Но не мира на условиях Москвы", – сказал он. Он добавил, что нерушимость территориальной целостности Украины и решимость Чехии помогать Украине дипломатически и военно остаются неизменными.

Напомним: Чешский президент Петр Павел не считает, что государства Запада потеряли надежду на победу Украины в войне.

Он также заявил, что заявил, что заявил, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией, но она не обязательно будет военной.

Темы: ЧехияУкраинаРосcиявойна
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