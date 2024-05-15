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Байден в обхід спеціальної комісії домовився з Трампом про дебати

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 15 травня 2024, 18:25
Байден в обхід спеціальної комісії домовився з Трампом про дебати
дональд трамп і джо байден. фотоколаж: Getty Images

Передвиборча команда президента США Джо Байдена запропонувала республіканцю Дональду Трампу провести дебати у червні та вересні. Той погодився. Раніше, ще з 1980-х років, організацією дебатів в США займалася спеціальна двопартійна комісія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Голова передвиборчої кампанії Байдена Джен О'Меллі Діллон в листі до Комісії з президентських дебатів пояснила, що вважає нинішній формат дебатів застарілим, а дати їхнього проведення – запізнілими.

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Також вона нагадала про досвід дебатів 2020 року, коли модератор не зупиняв викрики Трампа, який перебивав Байдена.

О'Меллі Діллон запропонувала провести перші дебати в червні – "після того, як, ймовірно, завершиться кримінальний судовий процес над Дональдом Трампом у Нью-Йорку і після того, як президент Байден повернеться із зустрічі зі світовими лідерами на саміті G7". Другі вона запропонувала провести у вересні.

У відповіді в соцмережах Трамп заявив, що "готовий і хоче провести дебати з "Криворуким Джо" (Crooked Joe) у два запропоновані терміни – в червні і вересні".

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Досі невідомо, де саме відбудуться ці дебати і в які конкретно дати, а також чи будуть сторони залучати для модерування провідні телеканали – як це було на дебатах, організованих Двопартійною комісією.

У березні президент США Джо Байден та колишній очільник Білого дому Дональд Трамп здобули достатню кількість делегатів, щоб отримати номінацію на президентських виборах від Демократичної та Республіканської партій відповідно.

Після цього Трамп викликав Байдена на дебати, й чинний президент США заявив, що візьме в них участь.

Теми: БайденТрампСШАвибори
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