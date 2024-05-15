Байден в обход специальной комиссии договорился с Трампом о дебатах

Предвыборная команда президента США Джо Байдена предложила республиканцу Дональду Трампу провести дебаты в июне и сентябре. Тот согласился. Ранее, еще с 1980-х годов, организацией дебатов в США занималась специальная двухпартийная комиссия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Глава предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон в письме в Комиссию по президентским дебатам объяснила, что считает нынешний формат дебатов устаревшим, а даты их проведения – запоздалыми.

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Также она напомнила об опыте дебатов 2020 года, когда модератор не останавливал выкрики Трампа, который перебивал Байдена.

О'Мэлли Диллон предложила провести первые дебаты в июне – "после того, как, вероятно, завершится уголовный судебный процесс над Дональдом Трампом в Нью-Йорке и после того, как президент Байден вернется со встречи с мировыми лидерами на саммите G7". Вторые она предложила провести в сентябре.

В ответе в соцсетях Трамп заявил, что "готов и хочет провести дебаты с "Криворуким Джо" (Crooked Joe) в два предложенных срока – в июне и сентябре".

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До сих пор неизвестно, где именно состоятся эти дебаты и в какие конкретно даты, а также будут ли стороны привлекать для модерирования ведущие телеканалы – как это было на дебатах, организованных Двухпартийной комиссией.

В марте президент США Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп получили достаточное количество делегатов, чтобы получить номинацию на президентских выборах от Демократической и Республиканской партий соответственно.

После этого Трамп вызвал Байдена на дебаты, и действующий президент США заявил, что примет в них участие.