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Польський міністр заявив, що полякам треба дати "Нобеля" за допомогу українцям

Іванна Костіна, Євген КізіловСереда, 15 травня 2024, 19:17
Польський міністр заявив, що полякам треба дати Нобеля за допомогу українцям
Владислав Косіняк-Камиш. фото: PAP/Piotr Nowak

Міістр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що поляки заслуговують на Нобелівську премію миру за допомогу українцям.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Відповідаючи на пресконференції в Познані в середу на питання про продовження польської підтримки України, Косіняк-Камиш сказав, що "підтримка і допомога повинні бути солідарними, і це двосторонній принцип". Він підкреслив, що гуманітарна та військова допомога є беззаперечною.

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За його словами, поляки заслуговують на Нобелівську премію миру за допомогу, яку вони надали українцям після початку повномасштабної агресії Росії проти України, бо "це було щось надзвичайне в історії та історії людства".

"Гуманітарна допомога буде продовжуватися – є фонди, громадські організації, дуже гарна діяльність багатьох людей доброї волі, за що я вам дякую", – сказав Косіняк-Камиш.

Говорячи про військову підтримку українців, Косіняк-Камиш підкреслив, що вона також буде продовжуватися.

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"Це наш прагматичний підхід – це захист Польщі, це зміцнення східного флангу НАТО", – сказав міністр.

"Чим більше перемог матиме Україна..., тим безпечнішою буде Польща, і це є частиною нашої стратегії безпеки", – підсумував він.

Як повідомлялося, Україна і Польща наразі працюють над проєктом двосторонньої безпекової угоди.

Між тим, президент Польщі Анджей Дуда поячнив, чому його країна не має можливості для передачі Україні системи Patriot.

Теми: ПольщаУкраїнаНобелівська премія
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