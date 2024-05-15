Польский министр заявил, что полякам надо дать "Нобеля" за помощь украинцам

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что поляки заслуживают Нобелевскую премию мира за помощь украинцам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Отвечая на пресс-конференции в Познани в среду на вопрос о продолжении польской поддержки Украины, Косиняк-Камыш сказал, что "поддержка и помощь должны быть солидарными, и это двусторонний принцип". Он подчеркнул, что гуманитарная и военная помощь является безоговорочной.

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По его словам, поляки заслуживают Нобелевскую премию мира за помощь, которую они оказали украинцам после начала полномасштабной агрессии России против Украины, потому что "это было что-то чрезвычайное в истории и истории человечества".

"Гуманитарная помощь будет продолжаться – есть фонды, общественные организации, очень хорошая деятельность многих людей доброй воли, за что я вам спасибо", – сказал Косиняк-Камыш.

Говоря о военной поддержке украинцев, Косиняк-Камыш подчеркнул, что она также будет продолжаться.

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"Это наш прагматический подход – это защита Польши, это укрепление восточного фланга НАТО", – сказал министр.

"Чем больше побед будет иметь Украина (...), тем безопаснее будет Польша, и это является частью нашей стратегии безопасности", – подытожил он.

Как сообщалось, Украина и Польша сейчас работают над проектом двустороннего соглашения по безопасности.

Между тем, президент Польши Анджей Дуда объяснил, почему его страна не имеет возможности для передачи Украине системы Patriot.