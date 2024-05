ЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

71-річний Юрай Цинтула, який, за даними ЗМІ, стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на журналіста-розслідувача Саболча Паньї

Деталі: У своєму Twitter (X) журналіст виклав два скриншоти дописів Facebook-cторінки Slovenskí Branci, на яких видно того ж чоловіка, який скоїв замах на Фіцо.

‼️🇷🇺Wow. Looks like Slovak PM Robert Fico's reported assailant, writer Juraj Cintula, was associated with pro-Russian paramilitary group Slovenskí Branci (SB). Their leader was even trained by Russian ex-Spetsnaz soldiers. Read more on @VSquare_Project 👇https://t.co/2IzSHwq54d pic.twitter.com/M9fgp186R3