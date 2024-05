СМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

71-летний Юрай Цинтула, который, по данным СМИ, стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на журналиста-расследователя Саболча Пани

Детали: В своем Twitter (X) журналист выложил два скриншота сообщений Facebook-страницы Slovenskí Branci, на которых видно того же человека, который совершил покушение на Фицо.

‼️🇷🇺Wow. Looks like Slovak PM Robert Fico's reported assailant, writer Juraj Cintula, was associated with pro-Russian paramilitary group Slovenskí Branci (SB). Their leader was even trained by Russian ex-Spetsnaz soldiers. Read more on @VSquare_Project 👇https://t.co/2IzSHwq54d pic.twitter.com/M9fgp186R3