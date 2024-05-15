СМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Юрай Цинтула, по данным СМИ, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. фото - журналист-расследователь Саболч Дамы

71-летний Юрай Цинтула, который, по данным СМИ, стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на журналиста-расследователя Саболча Пани

Детали: В своем Twitter (X) журналист выложил два скриншота сообщений Facebook-страницы Slovenskí Branci, на которых видно того же человека, который совершил покушение на Фицо.

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‼️🇷🇺Wow. Looks like Slovak PM Robert Fico's reported assailant, writer Juraj Cintula, was associated with pro-Russian paramilitary group Slovenskí Branci (SB). Their leader was even trained by Russian ex-Spetsnaz soldiers. Read more on @VSquare_Project 👇https://t.co/2IzSHwq54d pic.twitter.com/M9fgp186R3 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) May 15, 2024

Slovenskí Branci – незарегистрированная парамилитарная группировка, которая действует в Словакии с 2012 года. Журналисты писали, что организация сотрудничала со словацким отделением "Ночных волков", а ее членов тренировали бывшие российские спецназовцы.

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В октябре 2022 года Slovenskí Branci официально объявили о закрытии, не сообщив о причинах такого шага.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранее сообщил, что он находится в "опасном для жизни" состоянии.

Смотрите также разбор покушения на Фицо в видео "ЕвроПравды".