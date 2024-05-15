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Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 15 травня 2024, 21:28
Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів
прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. фото - getty images

Міністри оборони та внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліняк та Матуш Шутай Ешток заявили, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який раніше зазнав замаху, все ще перебуває на операційному столі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал Aktuality

Деталі: Каліняк повідомив, що Фіцо все ще оперують, спростувавши повідомлення ЗМІ про те, що прем'єр-міністр вже перебуває в стабільному стані. "Трагічний день для нас означає боротьбу за життя прем'єр-міністра", – заявив словацький міністр оборони.

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Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток також підтвердив інформацію про те, що Фіцо досі оперують. "Злочинець зробив п'ять пострілів, і прем'єр-міністр перебуває у критичному стані. Він все ще перебуває на операційному столі", – сказав він.

Голова словацького МВС також заявив, що рішення стрільця "було політично мотивованим" і виникло незабаром після президентських виборів.

Шушай Ешток також оголосив, що влада посилить охорону урядовців, політиків, зокрема опозиційних, та представників ЗМІ Словаччини.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

ЗМІ стверджують, що замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Дивіться також розбір замаху на Фіцо у відео "ЄвроПравди".

Теми: Словаччина
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