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Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 15 мая 2024, 21:28
Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов
премьер-министр Словакии Роберт Фицо. фото - getty images

Министры обороны и внутренних дел Словакии Роберт Калиняк и Матуш Шутай Эшток заявили, что премьер-министр Роберт Фицо, который ранее подвергся покушению, все еще находится на операционном столе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал Aktuality

Детали: Калиняк сообщил, что Фицо все еще оперируют, опровергнув сообщения СМИ о том, что премьер-министр уже находится в стабильном состоянии. "Трагический день для нас означает борьбу за жизнь премьер-министра", – заявил словацкий министр обороны.

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Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток также подтвердил информацию о том, что Фицо до сих пор оперируют. "Преступник сделал пять выстрелов, и премьер-министр находится в критическом состоянии. Он все еще находится на операционном столе", – сказал он.

Глава словацкого МВД также заявил, что решение стрелка "было политически мотивированным" и возникло вскоре после президентских выборов.

Шушай Эшток также объявил, что власти усилят охрану чиновников, политиков, в том числе оппозиционных, и представителей СМИ Словакии.

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Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

СМИ утверждают, что покушение совершил 71-летний Юрай Цинтула, который мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите также разбор покушения на Фицо в видео "ЕвроПравды".

Темы: Словакия
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