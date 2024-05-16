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В Скадовске россияне устроили соревнования по пилотированию БПЛА среди школьников – сопротивление

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 мая 2024, 05:14
В Скадовске россияне устроили соревнования по пилотированию БПЛА среди школьников – сопротивление
иллюстрация ЦНС

По данным национального сопротивления, российские оккупанты во временно оккупированном Скадовске устроили для школьников соревнования по пилотированию БПЛА.

Источник: ЦНС

Детали: В сообщении сопротивления отмечают, что в турнире по пилотированию БпЛА соревновались школьники младших классов (8-12 лет), а также старшеклассники.

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Дословно: "Обучение детей основам пилотирования БпЛА, привлечение школьников и студентов к военно-промышленному производству - это нормальное явление для террористической России".

Темы: Скадовскоккупациядетибеспилотники
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