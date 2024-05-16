Заборона бити зброєю США по РФ підриває здатність України захищатися на Харківщині – аналітики

Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що заборона Штатів завдавати ударів наданою зброєю по військових цілях в Росії підриває здатність України захищатися від наступальних операцій окупантів на півночі Харківської області.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначають, що Гельсінська комісія США заявила, що Штати повинні дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах у прикордонних районах Росії на тлі триваючої наступальної операції Росії в Харківській області з боку Росії, хоча американські офіційні особи продовжують висловлювати небажання підтримувати такі удари.

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Гельсінська комісія США переконана, Штати повинні "не тільки дозволити, але й заохочувати" українські сили завдавати ударів по російських силах, які ведуть вогонь і дислокуються в прикордонних районах Росії. При цьому в комісії додали, що Україна повинна сама вирішувати, як вести цю війну.

ISW оцінив, що обмеження США здатності України бити по військових цілях в Росії створили в прикордонних районах Росії пристанище, звідки російські літаки можуть завдавати ударів авіабомбами і ракетами по українських позиціях і населених пунктах, і де російські війська і техніка можуть вільно скупчуватися перед початком бойових дій.

"Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області", – наголошують аналітики.

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