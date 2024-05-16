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Заборона бити зброєю США по РФ підриває здатність України захищатися на Харківщині – аналітики

Ольга Глущенко Четвер, 16 травня 2024, 06:30
Заборона бити зброєю США по РФ підриває здатність України захищатися на Харківщині – аналітики
ілюстративне фото Getty Images

Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що заборона Штатів завдавати ударів наданою зброєю по військових цілях в Росії підриває здатність України захищатися від наступальних операцій окупантів на півночі Харківської області.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначають, що Гельсінська комісія США заявила, що Штати повинні дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах у прикордонних районах Росії на тлі триваючої наступальної операції Росії в Харківській області з боку Росії, хоча американські офіційні особи продовжують висловлювати небажання підтримувати такі удари.

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Гельсінська комісія США переконана, Штати повинні "не тільки дозволити, але й заохочувати" українські сили завдавати ударів по російських силах, які ведуть вогонь і дислокуються в прикордонних районах Росії. При цьому в комісії додали, що Україна повинна сама вирішувати, як вести цю війну.

ISW оцінив, що обмеження США здатності України бити по військових цілях в Росії створили в прикордонних районах Росії пристанище, звідки російські літаки можуть завдавати ударів авіабомбами і ракетами по українських позиціях і населених пунктах, і де російські війська і техніка можуть вільно скупчуватися перед початком бойових дій.

"Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області", – наголошують аналітики.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Обмеження адміністрації Байдена на використання зброї американського виробництва на території Росії діє з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
  • У травні уряд Великої Британії зняв аналогічне обмеження на використання британської зброї на території Росії, про що заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва.
  • Україна вже кілька місяців завдає ударів по території Росії, використовуючи власні невеликі безпілотники для атак на нафтові об'єкти. Але офіційні особи в Києві наполягають на тому, що їм потрібні більш потужні американські ракети, щоб прорвати російську протиповітряну оборону вздовж кордону.
  • Українські парламентарі у США роблять нові спроби змусити адміністрацію президента США Джо Байдена скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для ударів по території Росії.

Теми: ISWзброяСШАРосія
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