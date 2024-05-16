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Запрет бить оружием США по РФ подрывает способность Украины защищаться на Харьковщине – аналитики

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 мая 2024, 06:30
Запрет бить оружием США по РФ подрывает способность Украины защищаться на Харьковщине – аналитики
иллюстративное фото Getty Images

Эксперты Института изучения войны отмечают, что запрет Штатов наносить удары предоставленным оружием по военным целям в России подрывает способность Украины защищаться от наступательных операций оккупантов на севере Харьковской области.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают, что Хельсинкская комиссия США заявила, что Штаты должны позволить Украине наносить удары по военным объектам в приграничных районах России на фоне продолжающейся наступательной операции России в Харьковской области со стороны России, хотя американские официальные лица продолжают выражать нежелание поддерживать такие удары.

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Хельсинкская комиссия США убеждена, Штаты должны –не только позволить, но и поощрять– украинские силы наносить удары по российским силам, которые ведут огонь и дислоцируются в приграничных районах России. При этом в комиссии добавили, что Украина должна сама решать, как вести эту войну.

ISW оценил, что ограничение США способности Украины бить по военным целям в России создали в приграничных районах России пристанище, откуда российские самолеты могут наносить удары авиабомбами и ракетами по украинским позициям и населенным пунктам, и где российские войска и техника могут свободно скапливаться перед началом боевых действий.

"Такая политика США серьезно подрывает способность Украины защищаться от российских наступательных операций на севере Харьковской области", – отмечают аналитики.

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Напомним:

  • Ограничение администрации Байдена на использование оружия американского производства на территории России действует с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
  • В мае правительство Великобритании сняло аналогичное ограничение на использование британского оружия на территории России, о чем заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев.
  • Украина уже несколько месяцев наносит удары по территории России, используя собственные небольшие беспилотники для атак на нефтяные объекты. Но официальные лица в Киеве настаивают на том, что им нужны более мощные американские ракеты, чтобы прорвать российскую противовоздушную оборону вдоль границы.
  • Украинские парламентарии в США предпринимают новые попытки заставить администрацию президента США Джо Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для ударов по территории России.

Темы: ISWоружиеСШАРосcия
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