Запрет бить оружием США по РФ подрывает способность Украины защищаться на Харьковщине – аналитики

Эксперты Института изучения войны отмечают, что запрет Штатов наносить удары предоставленным оружием по военным целям в России подрывает способность Украины защищаться от наступательных операций оккупантов на севере Харьковской области.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают, что Хельсинкская комиссия США заявила, что Штаты должны позволить Украине наносить удары по военным объектам в приграничных районах России на фоне продолжающейся наступательной операции России в Харьковской области со стороны России, хотя американские официальные лица продолжают выражать нежелание поддерживать такие удары.

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Хельсинкская комиссия США убеждена, Штаты должны –не только позволить, но и поощрять– украинские силы наносить удары по российским силам, которые ведут огонь и дислоцируются в приграничных районах России. При этом в комиссии добавили, что Украина должна сама решать, как вести эту войну.

ISW оценил, что ограничение США способности Украины бить по военным целям в России создали в приграничных районах России пристанище, откуда российские самолеты могут наносить удары авиабомбами и ракетами по украинским позициям и населенным пунктам, и где российские войска и техника могут свободно скапливаться перед началом боевых действий.

"Такая политика США серьезно подрывает способность Украины защищаться от российских наступательных операций на севере Харьковской области", – отмечают аналитики.

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