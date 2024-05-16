ЗСУ відмінусували ще понад 1 500 окупантів та 19 танків

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 520 окупантів, 19 танків та 30 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 488 460 (+1 520) осіб,

танків − 7 529 (+19) од,

бойових броньованих машин − 14 538 (+30) од,

артилерійських систем − 12 565 (+27) од,

РСЗВ − 1 070 (+0) од,

засобів ППО − 798 (+0) од,

літаків − 351 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 028 (+13) од,

крилатих ракет − 2 200 (+1) од,

кораблів/катерів − 26 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 17 048 (+93) од,

спеціальної техніки − 2 062 (+1) од.

Дані уточнюються.