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ЗСУ відмінусували ще понад 1 500 окупантів та 19 танків

Ірина БалачукЧетвер, 16 травня 2024, 07:43
ЗСУ відмінусували ще понад 1 500 окупантів та 19 танків
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 520 окупантів, 19 танків та 30 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 488 460 (+1 520) осіб,
  • танків − 7 529 (+19) од,
  • бойових броньованих машин − 14 538 (+30) од,
  • артилерійських систем − 12 565 (+27) од,
  • РСЗВ − 1 070 (+0) од,
  • засобів ППО − 798 (+0) од,
  • літаків − 351 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 028 (+13) од,
  • крилатих ракет − 2 200 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 17 048 (+93) од,
  • спеціальної техніки − 2 062 (+1) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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