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ВСУ отминусовали еще более 1 500 оккупантов и 19 танков

Ирина БалачукЧетверг, 16 мая 2024, 07:43
ВСУ отминусовали еще более 1 500 оккупантов и 19 танков
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 520 оккупантов, 19 танков и 30 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 488 460 (+1 520) человек,
  • танков − 7 529 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 538 (+30) ед,
  • артиллерийских систем − 12 565 (+27) ед,
  • РСЗО − 1 070 (+0) ед,
  • средств ПВО − 798 (+0) ед,
  • самолетов − 351 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 028 (+13) ед,
  • крылатых ракет − 2 200 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 048 (+93) ед,
  • специальной техники − 2 062 (+1) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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