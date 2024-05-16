ВСУ отминусовали еще более 1 500 оккупантов и 19 танков
Четверг, 16 мая 2024, 07:43
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 520 оккупантов, 19 танков и 30 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 488 460 (+1 520) человек,
- танков − 7 529 (+19) ед,
- боевых бронированных машин − 14 538 (+30) ед,
- артиллерийских систем − 12 565 (+27) ед,
- РСЗО − 1 070 (+0) ед,
- средств ПВО − 798 (+0) ед,
- самолетов − 351 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 028 (+13) ед,
- крылатых ракет − 2 200 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 048 (+93) ед,
- специальной техники − 2 062 (+1) ед.
Данные уточняются.