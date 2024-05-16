Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Україною ширилася тривога: була загроза ударів балістикою

Ірина БалачукЧетвер, 16 травня 2024, 08:47
Україною ширилася тривога: була загроза ударів балістикою
Скриншот з мапи тривог

Влада України оголошувала повітряну тривогу в 11 областях на лівобережжі та в центрі країни через загрозу ударів балістикою зі сходу. Згодом Повітряні сили повідомили, що летить ракета на Полтавщину. Небезпека тривала пів години.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

Реклама:

Деталі: Коли звучить сирена, необхідно пройти в укриття.

Обновлено: В 8:45 тревоги начали отменять. Сначала сирены перестали выть в столице и области, а через несколько минут тревогу отменили и в других регионах.

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Українські військові на певних ділянках Харківщини успішно відтісняють ворога

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку"

За Насірова, який вже півтора року сидить у СІЗО, внесли заставу

Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях

Усі новини...
повітряна тривога
У низці областей була повітряна тривога через загрозу "Шахедів"
Знову Саваслейка: по всій Україні втретє лунала тривога через МіГ-31К
Вся Україна знову була в тривозі через зліт носія ракети "Кинджал"
Останні новини
07:40
Втрати росіян на фронті перевалили за 500 тисяч осіб
07:25
ОВА: Окупанти за добу 342 рази вдарили по Запорізькій області та зруйнували будинки
07:19
футболХет-трик Довбика та дубль Циганкова: українці допомогли "Жироні" розгромити "Гранаду"
06:51
NBC News: Росія і КНДР можуть готувати провокацію напередодні виборів президента США
05:17
В ISW пояснили навіщо Росії припинення вогню
04:34
відеоПрокуратура: Росія цієї ночі випустила по Харкову чотири ракети С-300
03:50
Генштаб: Українські військові на певних ділянках Харківщини успішно відтісняють ворога
02:26
У Харкові через російський обстріл частково зруйнований ліцей
01:45
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ
01:31
тенісВже шестеро: Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос
Усі новини...
Реклама:
Реклама: