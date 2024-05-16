Україною ширилася тривога: була загроза ударів балістикою
Четвер, 16 травня 2024, 08:47
Влада України оголошувала повітряну тривогу в 11 областях на лівобережжі та в центрі країни через загрозу ударів балістикою зі сходу. Згодом Повітряні сили повідомили, що летить ракета на Полтавщину. Небезпека тривала пів години.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".
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Деталі: Коли звучить сирена, необхідно пройти в укриття.
Обновлено: В 8:45 тревоги начали отменять. Сначала сирены перестали выть в столице и области, а через несколько минут тревогу отменили и в других регионах.