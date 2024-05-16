По Украине распространялась тревога: была угроза ударов баллистикой

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в 11 областях на левобережье и в центре страны из-за угрозы ударов баллистикой с востока. Позже Воздушные силы сообщили, что летит ракета на Полтавщину. Опасность продолжалась 30 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

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Детали: Когда звучит сирена, необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 8:45 тревоги начали отменять. Сначала сирены перестали выть в столице и области, а через несколько минут тревогу отменили и в других регионах.