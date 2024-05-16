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Біля Роботиного втрат позицій ЗСУ недопущено – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 16 травня 2024, 09:02
Біля Роботиного втрат позицій ЗСУ недопущено – Генштаб
deepstatemap 16 травня

За минулу добу окупанти 4 рази атакували в районі Роботиного Запорізької області, але втрат позицій українські сили не допустили. 

Джерело: речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій  в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував рубіж оборони в районі Роботиного Запорізької області. Втрат наших позицій недопущено".

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Деталі: За минулу добу на ліній фронту відбулося 166 бойових зіткнень із окупантами. За минулу добу окупанти здійснили 4 ракетні та 75 авіаударів, 118 обстрілів із РСЗВ. 

На Куп'янському напрямку ворог вчинив 30 атак на позиції ЗСУ. 

На Лиманському напрямку захисники відбили 5 атак окупантів.

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На Сіверському напрямку оборонці відбили 8 атак противника, на Краматорському – 19 атак, на Покровському – 45 атак, на Времівському – 26 атак.

На Курахівському напрямку ворог за допомогою авіації 11 разів намагався прорвати оборону українських військ. 15 травня захисники покращили тактичне положення в районі Побєди. 

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують намагатися витіснити українські сили з лівобережжя Дніпра. Тут було зафіксована 7 атак окупантів. 

За минулу добу захисники уразили 35 районів зосередження особового складу росіян, 1 склад боєприпасів, 1 пункт управління окупантів, 2 ЗРК.

Теми: Запорізька областьвійнаокупація
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