Возле Роботино потери позиций ВСУ недопущены – Генштаб

За минувшие сутки оккупанты 4 раза атаковали в районе Роботино Запорожской области, но потерь позиций украинские силы не допустили.

Источник: спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона

Прямая речь: "На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал рубеж обороны в районе Роботино Запорожской области. Потери наших позиций недопущены".

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Детали: За минувшие сутки на линий фронта произошло 166 боевых столкновений с оккупантами. Оккупанты совершили 4 ракетных и 75 авиаударов, 118 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг совершил 30 атак на позиции ВСУ.

На Лиманском направлении защитники отбили 5 атак оккупантов.

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На Северском направлении защитники отбили 8 атак противника, на Краматорском - 19 атак, на Покровском - 45 атак, на Времовском - 26 атак.

На Кураховском направлении враг с помощью авиации 11 раз пытался прорвать оборону украинских войск. 15 мая защитники улучшили тактическое положение в районе Победы.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают пытаться вытеснить украинские силы с левобережья Днепра. Здесь было зафиксировано 7 атак оккупантов.

За минувшие сутки защитники поразили 35 районов сосредоточения личного состава россиян, 1 склад боеприпасов, 1 пункт управления оккупантов, 2 ЗРК.