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Росіяни убили двох цивільних на Донеччині

Ірина БалачукЧетвер, 16 травня 2024, 09:07
Росіяни убили двох цивільних на Донеччині
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото ілюстративне з Telegram Вадима Філашкіна

Дві людини загинули у результаті російських обстрілів Донецької області 15 травня.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова Філашкіна: "Росія вбиває цивільних! За 15 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини − у Карлівці".

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Деталі: Він додав, що загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти убили щонайменше 1 962 та поранили щонайменше 4 890 мирних мешканців Донеччини. Ці цифри не враховують жертв окупантів у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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