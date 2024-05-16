Росіяни убили двох цивільних на Донеччині

Дві людини загинули у результаті російських обстрілів Донецької області 15 травня.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова Філашкіна: "Росія вбиває цивільних! За 15 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини − у Карлівці".

Реклама:

Деталі: Він додав, що загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти убили щонайменше 1 962 та поранили щонайменше 4 890 мирних мешканців Донеччини. Ці цифри не враховують жертв окупантів у Маріуполі та Волновасі.