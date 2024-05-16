Россияне убили двух гражданских в Донецкой области

Два человека погибли в результате российских обстрелов Донецкой области 15 мая.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "Россия убивает гражданских! За 15 мая россияне убили 2 жителей Донецкой области − в Карловке".

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Детали: Он добавил, что всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили по меньшей мера 1 962 и ранили по меньшей мере 4 890 мирных жителей Донецкой области. Эти цифры не включают жертв оккупантов в Мариуполе и Волновахе.