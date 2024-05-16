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Росія за добу вбила 1 та поранила 13 мешканців Харківщини

Анастасія ПроцЧетвер, 16 травня 2024, 09:57
Росія за добу вбила 1 та поранила 13 мешканців Харківщини
Ілюстративне фото: Харківська ОВА

У Харківській області від російських обстрілів за 15 травня загинула одна людина, ще 13 постраждали.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За інформацією Синєгубова, у Харкові внаслідок обстрілу поранено двоє чоловіків віком 20 та 40 років. Також було пошкоджено п’ятиповерхівку та 8 автівок.

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У селі Богуславка через пожежу господарчої споруди постраждала жінка, також у Чугуєві внаслідок обстрілів здійнялася пожежа — постраждали дві жінки 81 та 69 років.

Крім того, у Чугуївському районі в селі Графське внаслідок обстрілу поранено 87-річну жінку. У Вовчанську поранено 70-річного чоловіка.

Зазначається, що ворог атакував і село Колісниківка Куп’янського району внаслідок обстрілу травмовано 55-річну жінку. У Дергачівській громаді "Ланцет" влучив у трактор, поранення отримав 25-річний тракторист.

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Також росіяни пошкодили будівлю гуртожитку, амбулаторію загальної практики сімейної медицини та будинок у Малоданилівській селищній громаді Харківського району. Постраждали 4 працівники медустанови.

Теми: Харківська областьжертви
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