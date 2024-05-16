Россия за сутки убила 1 и ранила 13 жителей Харьковщины

В Харьковской области от российских обстрелов за 15 мая погиб один человек, еще 13 пострадали.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: По информации Синегубова, в Харькове в результате обстрела ранены двое мужчин в возрасте 20 и 40 лет. Также была повреждена пятиэтажка и 8 автомобилей.

Реклама:

В селе Богуславка из-за пожара хозяйственной постройки пострадала женщина, также в Чугуеве в результате обстрелов поднялся пожар - пострадали две женщины 81 и 69 лет.

Кроме того, в Чугуевском районе в селе Графское в результате обстрела ранена 87-летняя женщина. В Волчанске ранен 70-летний мужчина.

Отмечается, что враг атаковал и село Колесниковка Купянского района в результате обстрела травмирована 55-летняя женщина. В Дергачевской громаде "Ланцет" попал в трактор, ранения получил 25-летний тракторист.

ВИДЕО ДНЯ

Также россияне повредили здание общежития, амбулаторию общей практики семейной медицины и дом в Малоданиловской поселковой громаде Харьковского района. Пострадали 4 работника медучреждения.