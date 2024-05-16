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СБУ затримала студента, котрий допомагав росіянам готувати новий наступ на Харківщину

Анастасія ПроцЧетвер, 16 травня 2024, 10:34
СБУ затримала студента, котрий допомагав росіянам готувати новий наступ на Харківщину
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали 18-річного студента, котрий збирав інформацію про  місця базування ЗСУ та військової техніки у Харкові.  

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Дослівно ОГП: "За даними слідства, на початку 2024 року 18-річний харківʼянин — студент одного з місцевих вишів — через месенджер почав спілкуватись зі співробітником ФСБ по Бєлгородській області РФ. За співпрацю з ворогом йому пообіцяли винагороду". 

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що "до уваги" російської спецслужби юнак потрапив через телеграм-канали з пошуком "швидкого заробітку". За завданням  ФСБ студент мав зібрати дані про місця базування ЗСУ та військової техніки у Харкові. Ці відомості були необхідні окупантам для планування нового наступу на регіон.

Підозрюваний пішки обходив місто та намагався знайти місця базування ЗСУ. Він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки "звіту" для росіян.

 
Фото: Харківська обласна прокуратура

Служба безпеки викрила юнака "на гарячому", коли він фотографував військовий об’єкт та запобігла передачі розвідданих ворогу. Також правоохоронці провели додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ракетно-бомбових ударів Росії.

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У затриманого вилучили мобільний телефон з доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь Росії. Зазначається, що за свою "роботу" на ворога він встиг отримати частину грошей у розмірі 10 тисяч гривень.

 
Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру у державній зраді. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Теми: ХарківСБУ
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