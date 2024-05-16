СБУ задержала студента, который помогал россиянам готовить новое наступление на Харьковщину

Правоохранители задержали 18-летнего студента, который собирал информацию о местах базирования ВСУ и военной техники в Харькове.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Дословно ОГП: "По данным следствия, в начале 2024 года 18-летний харьковчанин - студент одного из местных вузов - через мессенджер начал общаться с сотрудником ФСБ по Белгородской области РФ. За сотрудничество с врагом ему пообещали вознаграждение".

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Сообщается, что "во внимание" российской спецслужбы юноша попал через телеграмм-каналы с поиском "быстрого заработка". По заданию ФСБ студент должен был собрать данные о местах базирования ВСУ и военной техники в Харькове. Эти сведения были необходимы оккупантам для планирования нового наступления на регион.

Подозреваемый пешком обходил город и пытался найти места базирования ВСУ. Он скрыто фотографировал их и обозначал координаты на картах Google для подготовки "отчета" для россиян.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Служба безопасности разоблачила юношу "на горячем", когда он фотографировал военный объект и предотвратила передачу разведданных врагу. Также правоохранители провели дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ от возможных ракетно-бомбовых ударов России.

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У задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу России. Отмечается, что за свою "работу" на врага он успел получить часть денег в размере 10 тысяч гривен.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в государственной измене. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.