Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Мобілізація з 25 років може додати до ЗСУ приблизно 100 тисяч молодих бійців – джерела

Ангеліна Страшкулич, Ірина БалачукЧетвер, 16 травня 2024, 10:50
Мобілізація з 25 років може додати до ЗСУ приблизно 100 тисяч молодих бійців – джерела
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Мобілізація з 25 років може додати до Збройних сил України приблизно 100 тисяч молодих військовослужбовців.

Джерело: стаття "Української правди" "Старим тут місце. Як ЗСУ стали армією 40+ і чи вплине зниження мобілізаційного віку на боєздатність"

Деталі: Закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років чекав на підпис президента Володимира Зеленського майже рік з моменту його ухвалення Верховною Радою. 

Реклама:

За словами джерел УП, які брали участь у засіданнях Ставки, колишній головнокомандувач Валерій Залужний кілька разів нагадував главі держави про цей документ. Проте Зеленський вагався. Зокрема, через нелюбов до непопулярних політичних рішень і фінансовий аспект мобілізації нових військовослужбовців.

На пресконференції наприкінці минулого року президент заявив, що військові запропонували додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, серед яких мали би бути й чоловіки віком від 25 років. Фінансування з держбюджету мобілізації такої кількості людей він оцінив приблизно в 500 мільярдів гривень.

Але зрештою через виснаження Сил оборони та безповоротні втрати на фронті Зеленський все-таки підписав закон.

ВІДЕО ДНЯ

Чи вдасться суттєво омолодити військо завдяки мобілізації 25–26-річних – питання дискусійне. Особливо з огляду на демографічну ситуацію в Україні.

За словами заступника директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН Олександра Гладуна, в 1998–1999 роках в Україні народилося 416 349 хлопчиків. Зараз їм якраз має бути 25–26 років. Звісно, не всі з них потраплять до ЗСУ – хтось через стан здоров'я, хтось опинився за кордоном або на окупованих Росією територіях. 

Водночас співрозмовники УП у Генеральному штабі ЗСУ прогнозують, що рішення про мобілізацію із 25 років може додати до українського війська приблизно 100 тисяч молодих бійців.

Теми: мобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУдар РФ по друкарні в Харкові: у Vivat назвали імена вбитих працівників

NBC News: Росія і КНДР можуть готувати провокацію напередодні виборів президента США

Генштаб: Українські військові на певних ділянках Харківщини успішно відтісняють ворога

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку"

Усі новини...
мобілізація
Вже 150 000 людей авторизувалися у Резерв+, ще сотні тисяч у черзі – МО
Закон про мобілізацію: відповіді на найпоширеніші питання
Застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних вже можна завантажити
Останні новини
10:40
У США вимагають від РФ пояснень через провокації у Балтії
10:21
фотоУдар РФ по друкарні в Харкові: у Vivat назвали імена вбитих працівників
10:12
футбол"Барселона" звільнила головного тренера. Хаві попрощався з уболівальниками
09:56
Лосось стрибає, а вугор б'є рекорд: 7 цікавих фактів про риб, що мігрують
09:50
Окупанти заявили про атаку безпілотників у двох областях РФ
09:26
Від Норвегії до Польщі використовуватимуть "стіну дронів"
09:12
Туск не виключив відкриття одного з пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
09:04
Два крайніх наративи війни: від "ми всі помремо" до "наша перемога неминуча" – Михайло Дубинянський
08:56
фото, відеоПартизани провели диверсію в російському Ярославлі
08:39
У Бундестазі закликали дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: