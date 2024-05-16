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Мобилизация с 25 лет может добавить в ВСУ примерно 100 тысяч молодых бойцов − источники

Ангелина Страшкулич, Ирина БалачукЧетверг, 16 мая 2024, 10:50
Мобилизация с 25 лет может добавить в ВСУ примерно 100 тысяч молодых бойцов − источники
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Мобилизация с 25 лет может добавить в Вооруженные силы Украины примерно 100 тысяч молодых военнослужащих.

Источник: статья "Украинской правды" "Старикам здесь место. Как ВСУ стали армией 40+ и повлияет ли снижение мобилизационного возраста на боеспособность"

Детали: Закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет ждал подписи президента Владимира Зеленского почти год с момента его принятия Верховной Радой.

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По словам источников УП, участвовавших в заседаниях Ставки, бывший главнокомандующий Валерий Залужный несколько раз напоминал главе государства об этом документе. Однако Зеленский колебался. В частности, из-за нелюбви к непопулярным политическим решениям и финансового аспекта мобилизации новых военнослужащих.

На пресс-конференции в конце прошлого года президент заявил, что военные предложили дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек, среди которых должны быть и мужчины в возрасте от 25 лет. Финансирование из госбюджета мобилизации такого количества людей он оценил примерно в 500 миллиардов гривен.

Но в конце концов из-за истощения Сил обороны и безвозвратных потерь на фронте Зеленский все-таки подписал закон.

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Удастся ли существенно омолодить войско благодаря мобилизации 25-26-летних − вопрос дискуссионный. Особенно учитывая демографическую ситуацию в Украине.

По словам заместителя директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Александра Гладуна, в 1998-1999 годах в Украине родилось 416 349 мальчиков. Сейчас им как раз должно быть 25-26 лет. Конечно, не все из них попадут в ВСУ − кто-то по состоянию здоровья, кто-то оказался за границей или на оккупированных Россией территориях.

В то же время собеседники УП в Генеральном штабе ВСУ прогнозируют, что решение о мобилизации с 25 лет может добавить в украинскую армию примерно 100 тысяч молодых бойцов.

Темы: мобилизация
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