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Замах на Фіцо: прем’єр у стабілізованому, але дуже важкому стані

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 16 травня 2024, 11:11
Замах на Фіцо: прем’єр у стабілізованому, але дуже важкому стані
Прем’єр-міністра Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Getty Images

У лікарні, де оперували після замаху прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, повідомили, що його стан стабілізували, але він все ще важкий. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Директорка лікарні у місті Банська Бистріца Міріам Лапунікова повідомила, що операція тривала близько п'яти годин. 

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"Стан пацієнта стабілізований, але дуже важкий", – зазначила вона. 

Міністр оборони Роберт Каліняк, який разом з нею вийшов на пресконференцію, зазначив, що лікарі працюють над подальшим покращенням стану Фіцо. Він додав, що протягом дня офіційно повідомлять більше інформації.

Об 11:00 у Братиславі збереться термінове засідання Ради безпеки та урядове засідання у зв’язку із замахом на прем’єра. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Дивіться також розбір замаху на Фіцо у відео "ЄвроПравди"

Теми: Словаччина
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