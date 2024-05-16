Замах на Фіцо: прем’єр у стабілізованому, але дуже важкому стані

У лікарні, де оперували після замаху прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, повідомили, що його стан стабілізували, але він все ще важкий.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Директорка лікарні у місті Банська Бистріца Міріам Лапунікова повідомила, що операція тривала близько п'яти годин.

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"Стан пацієнта стабілізований, але дуже важкий", – зазначила вона.

Міністр оборони Роберт Каліняк, який разом з нею вийшов на пресконференцію, зазначив, що лікарі працюють над подальшим покращенням стану Фіцо. Він додав, що протягом дня офіційно повідомлять більше інформації.

Об 11:00 у Братиславі збереться термінове засідання Ради безпеки та урядове засідання у зв’язку із замахом на прем’єра.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

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