Покушение на Фицо: премьер в стабилизированном, но очень тяжелом состоянии

В больнице, где оперировали после покушения премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщили, что его состояние стабилизировали, но он все еще тяжелый.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality

Детали: Директор больницы в Банской-Быстрице Мириам Лапуникова сообщила, что операция длилась около пяти часов.

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"Состояние пациента стабилизировано, но очень тяжелое", – отметила она.

Министр обороны Роберт Калиняк, который вместе с ней вышел на пресс-конференцию, отметил, что врачи работают над дальнейшим улучшением состояния Фицо. Он добавил, что в течение дня официально сообщат больше информации.

В 11:00 в Братиславе соберется срочное заседание Совета безопасности и правительственное заседание в связи с покушением на премьера.

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Напомним: В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, покушение совершил 71-летний Юрай Цинтула.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

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