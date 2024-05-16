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"ГУРкіт" знову потурбував російську оборонку: уражено об'єкт у Тулі – джерело

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 травня 2024, 11:50
ГУРкіт знову потурбував російську оборонку: уражено об'єкт у Тулі – джерело
ілюстративне фото

В ніч на 16 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України уразили виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР

Пряма мова: "В результаті планової роботи ГУР в ніч на четвер уражено військовий об'єкт у Тулі. Підприємство безпосередньо виробляє військову продукцію для війни проти України".

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Деталі: OSINT-моніторинг засвідчив, що факт влучання потрапив на камери вуличного спостереження.

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Російські ж ЗМІ пишуть, що в Тульській області система протиповітряної оборони збила два безпілотні літальні апарати Збройних сил України.

Довідково: Згідно з відкритими даними, "Базальт" — оборонне підприємство Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово- морського флоту.

Крім основного підрозділу в Москві, включає науково-виробничий підрозділ у Красноармійську Московської області, виробничі підрозділи в Тулі та в Костромській області.

Теми: безпілотникиГУР
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