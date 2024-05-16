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Дроны ГУР снова побеспокоили российскую оборонку: поражен объект в Туле – источник

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 мая 2024, 11:50
Дроны ГУР снова побеспокоили российскую оборонку: поражен объект в Туле – источник
иллюстративное фото

В ночь на 16 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины поразили производственные мощности госпредприятия российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР

Прямая речь: "В результате плановой работы ГУР в ночь на четверг поражен военный объект в Туле. Предприятие непосредственно производит военную продукцию для войны против Украины".

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Детали: OSINT-мониторинг показал, что факт попадания зафиксировали камеры уличного наблюдения.

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Российские же СМИ пишут, что в Тульской области система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

Справка: Согласно открытым данным, "Базальт" - оборонное предприятие России по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота.

Кроме основного подразделения в Москве, включает научно-производственное подразделение в Красноармейске Московской области, производственные подразделения в Туле и в Костромской области.

Темы: беспилотникиГУР
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