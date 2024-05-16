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Генштаб: ЗСУ зірвали плани Росії просунутися та закріпитися у міській забудові Вовчанська

Анастасія ПроцЧетвер, 16 травня 2024, 11:52
Генштаб: ЗСУ зірвали плани Росії просунутися та закріпитися у міській забудові Вовчанська
КАРТА БОЙОВИХ ДІЙ - DEEPSTATE

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони зірвали плани армії РФ максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська на Харківщині й закріпитися там.

Джерело: зведення Генштабу станом на 10.30 16 травня 

Дослівно: "З початку наступальних дій ворога 10.05.2024 на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися - зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована".

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Деталі: З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення, противник завдав два ракетних, чотири авіаційніх удари із застосуванням восьми КАБів та 48 ударів дронами-камікадзе, здійснив 564 обстріли позицій ЗСУ.

На Куп’янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати наші позиції на напрямку Крохмальне – Берестове.

На Сіверському напрямку противник провів одну атаку на напрямку Веселе – Званівка, змін у положенні українських військ немає. Тривають бої на напрямку Яковлівка – Роздолівка.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ на напрямках Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка. 

На Покровському напрямку українські захисники відбили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Славне - Новомихайлівка. 

На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка - Урожайне. Завітне Бажання - Старомайорське.

На Придніпровському напрямку противник не відмовляється від спроб витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. 

Теми: ГенштабХарківська область
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