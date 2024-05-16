Генштаб: ВСУ сорвали планы России продвинуться и закрепиться в городской застройке Волчанска

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны сорвали планы армии РФ максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска на Харьковщине и закрепиться там.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 10.30 16 мая

Дословно: "С начала наступательных действий врага 10.05.2024 на Харьковском направлении Силы обороны решительными действиями заставили значительно снизить активность российских оккупантов. Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться - сорваны. С начала текущих суток наши подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируемая".

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Детали: С начала суток произошло 23 боевых столкновения, противник нанес два ракетных, четыре авиационных удара с применением восьми КАБов и 48 ударов дронами-камикадзе, совершил 564 обстрела позиций ВСУ.

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