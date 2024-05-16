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Генштаб: ВСУ сорвали планы России продвинуться и закрепиться в городской застройке Волчанска

Анастасия ПроцЧетверг, 16 мая 2024, 11:52
Генштаб: ВСУ сорвали планы России продвинуться и закрепиться в городской застройке Волчанска
КАРТА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ -

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны сорвали планы армии РФ максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска на Харьковщине и закрепиться там.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 10.30 16 мая

Дословно: "С начала наступательных действий врага 10.05.2024 на Харьковском направлении Силы обороны решительными действиями заставили значительно снизить активность российских оккупантов. Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться - сорваны. С начала текущих суток наши подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируемая".

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Детали: С начала суток произошло 23 боевых столкновения, противник нанес два ракетных, четыре авиационных удара с применением восьми КАБов и 48 ударов дронами-камикадзе, совершил 564 обстрела позиций ВСУ.

На Купянском направлении российские оккупанты при поддержке бронетехники пытаются атаковать наши позиции на направлении Крохмальное - Берестовое.

На Северском направлении противник провел одну атаку на направлении Веселое - Звановка, изменений в положении украинских войск нет. Продолжаются бои на направлении Яковлевка - Роздоловка.

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На Краматорском направлении враг трижды безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ на направлениях Бахмут - Клещеевка, Бахмут - Андреевка.

На Покровском направлении украинские защитники отбили три атаки на направлениях Водяное - Нетайлово, Первомайское - Нетайлово. Боевые действия продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Кураховском направлении российские оккупанты совершили три атаки на направлениях Водяное - Нетайлово, Славное - Новомихайловка.

На Времовском направлении противник совершил три безуспешные атаки на направлениях Старомлиновка - Урожайное. Заветное Желание - Старомайорское.

На Приднепровском направлении противник не отказывается от попыток вытеснить Силы обороны с левого берега Днепра.

Темы: ГенштабХарьковская область
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