Китай побудував перший у світі спеціалізований корабель-носій дронів − ЗМІ

Новий корабель-носій дронів (A), два кораблі-носії дронів (C, D), збудовані на тій же верфі, високотехнологічні баржі-мішені (B, F), зокрема, і баржа, що імітує авіаносець (E). Фото з сайту Naval News

Китай побудував перший у світі спеціалізований авіаносець для безпілотнків. Цей корабель спустили на воду ще у грудні 2022 року, але офіційно про нього не повідомляли, і загалом багато обставин, пов'язаних з його створенням, залишаються загадкою.

Джерело: портал Naval News, який пише про військово-морські технології з усього світу

Деталі: Naval News спільно зі старшим науковим співробітником Інституту Мітчелла Майклом Дамом проаналізували цей китайський авіаносець, який стоїть на суднобудівній верфі на Янцзи − далеко вгору по річці від основних корабелень Шанхаю.

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Повідомляється, що новий корабель менший за звичайні авіаносці − його польотна палуба становить приблизно третину довжини і половину ширини типового американського чи китайського авіаносця.

"Для порівняння, він трохи коротший, але ширший за авіаносець супроводу часів Другої світової війни. З нього можна було б керувати літаками з нерухомим крилом, але його пряма палуба була б анахронізмом, оскільки літаки не могли би злітати і приземлятися одночасно. Крім того, схоже, там немає місця для типового авіаційного ангару, тому кількість літаків буде значно обмежена. Однак це має сенс якщо корабель є носієм безпілотників", − пише портал.

Повідомляється, що корпус корабля являє собою катамаран з широкою палубою.

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"Хоча катамарани часто фігурують в концепціях авіаносців, оскільки вони дозволяють мати велику площу палуби, насправді ніхто раніше не будував катамаранів. Крім того, аналіз супутникових знімків показує, що польотна палуба дуже низька. Малоймовірно, що під нею є ангарна палуба. А якщо і є, то її стеля дуже низька. Тому не схоже, що він призначений для підтримки високошвидкісних або тривалих польотів", − пишуть Naval News.

При цьому льотна палуба досить широка, щоб комфортно експлуатувати літаки або дрони з розмахом крил близько 20 метрів − такі як китайські аналоги безпілотника Predator.

Однак наявність льотної палуби свідчить про те, що літаки мають намір приземлятися на неї. Катапульти або пускової рейки в тій чи іншій формі було би достатньо для запуску, якби не було потреби у відновленні.

Майкл Дам зазначив, що верф, на якій будується дрононосець, раніше вже будувала імітатори ворожих кораблів, які Китай використовує на навчаннях і для випробувань озброєнь.

Зокрема, на цій корабельні вже побудували кілька високотехнологічних барж-мішеней і два великих авіаносці, які виконують роль протиборчих сил на навчаннях. Портал не виключає, що і новий корабель призначений для навчань.

"Якщо ж новий корабель призначений для підтримки великих БПЛА в морі, як це випливає з його конструкції, то виникає питання, кого або що він має імітувати. Як ми вже зазначали, це перший у світі корабель-носій безпілотників, тому він не імітує жодного відомого західного корабля. Такими безпілотниками можна було б дешевше керувати з берега. Друга можливість полягає в тому, що це якась експериментальна платформа, яка буде тестувати і розвивати операції з безпілотниками в морі", − пишуть Naval News.

Журналісти наголошують, що БПЛА стають дедалі більшою частиною морської війни. Провідні військово-морські сили вже випробовують їх зі звичайних авіаносців. А деякі військово-морські сили, зокрема Ірану і Туреччини, працюють над планами створення "носіїв безпілотників".