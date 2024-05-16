Китай построил первый в мире специализированный корабль-носитель дронов − СМИ

Новый корабль-носитель дронов (A), два корабля-носителя дронов (C, D), построенные на той же верфи, высокотехнологичные баржи-мишени (B, F), в том числе и баржа, имитирующая авианосец (E). Фото с сайта Naval News

Китай построил первый в мире специализированный авианосец для беспилотников. Этот корабль спустили на воду еще в декабре 2022 года, но официально о нем не сообщали, и в целом многие обстоятельства, связанные с его созданием, остаются загадкой.

Источник: портал Naval News, который пишет о военно-морских технологиях со всего мира

Детали: Naval News совместно со старшим научным сотрудником Института Митчелла Майклом Дамом проанализировали этот китайский авианосец, который стоит на судостроительной верфи на Янцзы − далеко вверх по реке от основных верфей Шанхая.

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Сообщается, что новый корабль меньше обычных авианосцев − его полетная палуба составляет примерно треть длины и половину ширины типичного американского или китайского авианосца.

"Для сравнения, он немного короче, но шире авианосца сопровождения времен Второй мировой войны. С него можно было бы управлять самолетами с неподвижным крылом, но его прямая палуба была бы анахронизмом, поскольку самолеты не могли бы взлетать и приземляться одновременно. Кроме того, похоже, там нет места для типичного авиационного ангара, поэтому количество самолетов будет значительно ограничено. Однако это имеет смысл если корабль является носителем беспилотников", − пишет портал.

Сообщается, что корпус корабля представляет собой катамаран с широкой палубой.

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"Хотя катамараны часто фигурируют в концепциях авианосцев, поскольку они позволяют иметь большую площадь палубы, на самом деле никто ранее не строил катамаранов. Кроме того, анализ спутниковых снимков показывает, что полетная палуба очень низкая. Маловероятно, что под ней есть ангарная палуба. А если и есть, то ее потолок очень низкий. Поэтому не похоже, что он предназначен для поддержки высокоскоростных или длительных полетов", − пишут Naval News.

При этом летная палуба достаточно широкая, чтобы комфортно эксплуатировать самолеты или дроны с размахом крыльев около 20 метров − такие как китайские аналоги беспилотника Predator.

Однако наличие летной палубы свидетельствует о том, что самолеты намерены приземляться на нее. Катапульты или пусковой рейки в той или иной форме было бы достаточно для запуска, если бы не было потребности в восстановлении.

Майкл Дам отметил, что верфь, на которой строится дрононосец, ранее уже строила имитаторы вражеских кораблей, которые Китай использует на учениях и для испытаний вооружений.

В частности, на этой верфи уже построили несколько высокотехнологичных барж-мишеней и два больших авианосца, которые выполняют роль противоборствующих сил на учениях. Портал не исключает, что и новый корабль предназначен для этих целей.

"Если же новый корабль предназначен для поддержки больших БПЛА в море, как это следует из его конструкции, то возникает вопрос, кого или что он должен имитировать. Как мы уже отмечали, это первый в мире корабль-носитель беспилотников, поэтому он не имитирует ни одного известного западного корабля. Такими беспилотниками можно было бы дешевле управлять с берега. Вторая возможность заключается в том, что это некая экспериментальная платформа, которая будет тестировать и развивать операции с беспилотниками в море", − пишут Naval News.

Журналисты отмечают, что БПЛА становятся все большей частью морской войны. Ведущие военно-морские силы уже испытывают их с обычных авианосцев. А некоторые военно-морские силы, в частности Ирана и Турции, работают над планами создания "носителей беспилотников".