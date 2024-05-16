Зеленський провів Ставку у Харкові: "Ситуація контрольована"
У четвер 16 травня президент Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене основним викликам на фронті, зокрема ситуації на Харківщині.
Джерело: глава держави в Telegram
Пряма мова: "Ставка. Сьогодні – у Харкові.
Заслухав розгорнуту доповідь головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого. Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.
Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам".
Деталі: Зеленський зазначає, що станом на 16 травня ситуація на Харківщині загалом контрольована, Сили оборони завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним, тому українські підрозділи будуть посилюватися.
Пряма мова: "Очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні.
Заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів: поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби. Дав відповідні доручення".