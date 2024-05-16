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Зеленський провів Ставку у Харкові: "Ситуація контрольована"

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 травня 2024, 12:36
Зеленський провів Ставку у Харкові: Ситуація контрольована
Зеленський у Харкові. фото ОП

У четвер 16 травня президент Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене основним викликам на фронті, зокрема ситуації на Харківщині.

Джерело: глава держави в Telegram

Пряма мова: "Ставка. Сьогодні – у Харкові.

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Заслухав розгорнуту доповідь головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого. Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.

Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам".

Деталі: Зеленський зазначає, що станом на 16 травня ситуація на Харківщині загалом контрольована, Сили оборони завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним, тому українські підрозділи будуть посилюватися.

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Пряма мова: "Очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні.

Заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів: поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби. Дав відповідні доручення".

Теми: ЗеленськийХарківська областьвійна
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