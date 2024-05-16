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Зеленский провел Ставку в Харькове: "Ситуация контролируемая"

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 мая 2024, 12:36
Зеленский провел Ставку в Харькове: Ситуация контролируемая
Зеленский в Харькове. фото ОП

В четверг 16 мая президент Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное основным вызовам на фронте, в частности ситуации на Харьковщине.

Источник: глава государства в Telegram

Прямая речь: "Ставка. Сегодня - в Харькове.

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Заслушал развернутый доклад главкома Александра Сырского, командующих ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТГ "Харьков" Михаила Драпатого. Оперативная обстановка, задачи и потребности каждой привлеченной бригады, каждого подразделения, в частности на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцев.

Также подробно проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в течение ближайших дней и недель и наши, украинские, возможности противодействовать российским наступательным планам".

Детали: Зеленский отмечает, что по состоянию на 16 мая ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, Силы обороны наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным, поэтому украинские подразделения будут усиливаться.

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Прямая речь: "Руководители ГУР и СВР доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ - о контрдиверсионных мероприятиях. Определен план дальнейших действий - и для областной власти Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе.

Заслушал доклады руководителей областной власти из других приграничных и прифронтовых регионов: текущая ситуация, основные риски, ключевые потребности. Дал соответствующие поручения".

Темы: ЗеленскийХарьковская областьвойна
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