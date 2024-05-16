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Нападнику на Фіцо висунули звинувачення — ЗМІ

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 16 травня 2024, 12:40
Нападнику на Фіцо висунули звинувачення — ЗМІ
15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо медики транспортують з гелікоптера до лікарні в Банській Бистриці. Фото: Getty Images

71-річному Юраю Цінтулі, котрий 15 травня завдав вогнепальних поранень прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, висунули звинувачення у замаху на вбивство. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Markíza TV

Деталі: Підозрюваному Юраю Цинтулі висунули обвинувачення за замах на вбивство, за це може загрожувати довічне позбавлення волі. 

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Слідчі ретельно обстежили місце події та довколишню територію, збираючи докази. Дослідили та заарештували як речовий доказ у тому числі авто, на якому Цинтула прибув у місто, обшуки проводилися і в його помешканні, де він проживає разом з дружиною. 

Мотивом дій нападника вважають незгоду з політикою уряду. 

За даними телеканалу, Цинтула зізнався, що запланував напад за кілька днів наперед. Він нібито хотів поранити прем’єра, але не вбити. Чоловік понад 30 років легально володів зброєю.  

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула.

На ранок 16 травня офіційно повідомляли, що Фіцо у стабільному, але дуже важкому стані після 5-годинної операції. 

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Дивіться також розбір замаху на Фіцо у відео "ЄвроПравди"

Теми: Словаччина
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