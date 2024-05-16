Нападнику на Фіцо висунули звинувачення — ЗМІ

15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо медики транспортують з гелікоптера до лікарні в Банській Бистриці. Фото: Getty Images

71-річному Юраю Цінтулі, котрий 15 травня завдав вогнепальних поранень прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, висунули звинувачення у замаху на вбивство.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Markíza TV

Деталі: Підозрюваному Юраю Цинтулі висунули обвинувачення за замах на вбивство, за це може загрожувати довічне позбавлення волі.

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Слідчі ретельно обстежили місце події та довколишню територію, збираючи докази. Дослідили та заарештували як речовий доказ у тому числі авто, на якому Цинтула прибув у місто, обшуки проводилися і в його помешканні, де він проживає разом з дружиною.

Мотивом дій нападника вважають незгоду з політикою уряду.

За даними телеканалу, Цинтула зізнався, що запланував напад за кілька днів наперед. Він нібито хотів поранити прем’єра, але не вбити. Чоловік понад 30 років легально володів зброєю.

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Нагадаємо: У прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула.

На ранок 16 травня офіційно повідомляли, що Фіцо у стабільному, але дуже важкому стані після 5-годинної операції.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

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