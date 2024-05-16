Нападавшему на Фицо предъявили обвинения — СМИ
71-летнему Юраю Цинтуле, который 15 мая нанес огнестрельные ранения премьер-министру Словакии Роберту Фико, было предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Markíza TV
Детали: Подозреваемому Юраю Цинтули предъявили обвинение за покушение на убийство, за это может грозить пожизненное лишение свободы.
Следователи тщательно обследовали место происшествия и близлежащую территорию, собирая доказательства. Исследовали и арестовали как вещественное доказательство в том числе авто, на котором Цинтула прибыл в город, обыски проводились и в его доме, где он проживает вместе с женой.
Мотивом действий нападавшего считают несогласие с политикой правительства.
По данным телеканала, Цинтула признался, что запланировал нападение за несколько дней вперед. Он якобы хотел ранить премьера, но не убить. Мужчина более 30 лет легально владел оружием.
Напомним: В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, покушение совершил 71-летний Юрай Цинтула.
На утро 16 мая официально сообщили, что Фицо в стабильном, но очень тяжелом состоянии после пятичасовой операции.
Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.
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