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Нападавшему на Фицо предъявили обвинения — СМИ

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 16 мая 2024, 12:40
Нападавшему на Фицо предъявили обвинения — СМИ
On May 15, Slovak Prime Minister Robert Fico is transported by helicopter to a hospital in Banská Bystrica. Photo: Getty Images

71-летнему Юраю Цинтуле, который 15 мая нанес огнестрельные ранения премьер-министру Словакии Роберту Фико, было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Markíza TV

Детали: Подозреваемому Юраю Цинтули предъявили обвинение за покушение на убийство, за это может грозить пожизненное лишение свободы.

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Следователи тщательно обследовали место происшествия и близлежащую территорию, собирая доказательства. Исследовали и арестовали как вещественное доказательство в том числе авто, на котором Цинтула прибыл в город, обыски проводились и в его доме, где он проживает вместе с женой.

Мотивом действий нападавшего считают несогласие с политикой правительства.

По данным телеканала, Цинтула признался, что запланировал нападение за несколько дней вперед. Он якобы хотел ранить премьера, но не убить. Мужчина более 30 лет легально владел оружием.

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Напомним: В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, покушение совершил 71-летний Юрай Цинтула.

На утро 16 мая официально сообщили, что Фицо в стабильном, но очень тяжелом состоянии после пятичасовой операции.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите также разбор покушения на Фицо в видео "ЕвроПравды"

Темы: Словакия
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