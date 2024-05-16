Нападавшему на Фицо предъявили обвинения — СМИ

71-летнему Юраю Цинтуле, который 15 мая нанес огнестрельные ранения премьер-министру Словакии Роберту Фико, было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Markíza TV

Детали: Подозреваемому Юраю Цинтули предъявили обвинение за покушение на убийство, за это может грозить пожизненное лишение свободы.

Реклама:

Следователи тщательно обследовали место происшествия и близлежащую территорию, собирая доказательства. Исследовали и арестовали как вещественное доказательство в том числе авто, на котором Цинтула прибыл в город, обыски проводились и в его доме, где он проживает вместе с женой.

Мотивом действий нападавшего считают несогласие с политикой правительства.

По данным телеканала, Цинтула признался, что запланировал нападение за несколько дней вперед. Он якобы хотел ранить премьера, но не убить. Мужчина более 30 лет легально владел оружием.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, покушение совершил 71-летний Юрай Цинтула.

На утро 16 мая официально сообщили, что Фицо в стабильном, но очень тяжелом состоянии после пятичасовой операции.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите также разбор покушения на Фицо в видео "ЕвроПравды"