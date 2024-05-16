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В Україні потеплішає, але подекуди пройдуть дощі

Ірина БалачукЧетвер, 16 травня 2024, 12:51
В Україні потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
Фото pixabay.com

У найближчі дні в Україні дещо потеплішає, але в низці областей пройдуть невеликі дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 17 травня в країні переважно без опадів, лише вдень на Закарпатті, на Прикарпатті, у Чернігівській, Сумській та у східних областях невеликі дощі. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°, на сході країни 13-18°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла. Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в п’ятницю без опадів, вночі 7-9° тепла, вдень близько 20°, вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

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скриншот з meteo.gov.ua

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 17 травня найвища температура вдень була 30,7° тепла в 1975 р., найнижча вночі +3,5° у 1936 р.

18 травня у Карпатському регіоні, вдень і в північних, східних та Одеській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Температура вночі +6-11°, вдень 18-23°, у східних, північно-східних областях України та в Карпатському регіоні 15-20°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У столиці у суботу вночі без опадів, +8-10°, удень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, +21-23°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

 
скриншот з meteo.gov.ua

Теми: погода
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