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В Украине потеплеет, но местами пройдут дожди

Ирина БалачукЧетверг, 16 мая 2024, 12:51
В Украине потеплеет, но местами пройдут дожди
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине немного потеплеет, но в ряде областей пройдут небольшие дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 17 мая в стране преимущественно без осадков, лишь днем на Закарпатье, на Прикарпатье, в Черниговской, Сумской и в восточных областях небольшие дожди. Температура ночью 4-9° тепла, днем 16-21°, на востоке страны 13-18°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 7-12° тепла. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с.

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В Киеве в пятницу без осадков, ночью 7-9° тепла, днем около 20°, ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

 
скриншот С meteo.gov.ua

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 17 мая самая высокая температура днем была 30,7° тепла в 1975 г., самая низкая ночью +3,5° в 1936 г.

18 мая в Карпатском регионе, днем и в северных, восточных и Одесской областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, в восточных, северо-восточных областях Украины и в Карпатском регионе 15-20°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

В столице в субботу ночью без осадков, +8-10°, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, +21-23°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

 
скриншот С meteo.gov.ua

Темы: погода
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