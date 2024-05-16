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ССО показали зачистку окупантів в одному з населених пунктів Харківщини

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 травня 2024, 12:56
ССО показали зачистку окупантів в одному з населених пунктів Харківщини
Боєць Сил спецоперацій. ілюстративне фото ССО

Під час зачищення одного з населених пунктів у Харківській області Сили спецоперацій із побратимами знищили та взяли в полон військовослужбовців РФ.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що оператори 8-го окремого полку ССО спільно з бійцями 92-ї ОШБр провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині.

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Під час операції чотирьох російських окупантів, які зайняли цивільну будівлю та чинили опір, було знищено. Ще двох взяли в полон.

На оприлюдненому відео можна побачити, як українські бійці надають пораненим росіянам першу медичну допомогу. Тепер загарбники поповнять обмінний фонд.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно ССО: "Полонених окупантів очікує допит, а в подальшому – обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно".

Теми: ССОХарківська областьвійнаполонені
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