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ССО показали зачистку оккупантов в одном из населенных пунктов Харьковщины

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 мая 2024, 12:56
ССО показали зачистку оккупантов в одном из населенных пунктов Харьковщины
Боец Сил спецопераций. иллюстративное фото ССО

Во время зачистки одного из населенных пунктов в Харьковской области Силы спецопераций с побратимами уничтожили и взяли в плен военнослужащих РФ.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что операторы 8-го отдельного полка ССО совместно с бойцами 92-й ОШБр провели зачистку в одном из населенных пунктов на Харьковщине.

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Во время операции четырех российских оккупантов, которые заняли гражданское здание и сопротивлялись, были уничтожены. Еще двоих взяли в плен.

На обнародованном видео можно увидеть, как украинские бойцы оказывают раненым россиянам первую медицинскую помощь. Теперь захватчики пополнят обменный фонд.

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Дословно ССО: "Пленных оккупантов ожидает допрос, а в дальнейшем - обмен на наших военных. Работаем спокойно, взвешенно, результативно".

Темы: ССОХарьковская областьвойнапленные
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